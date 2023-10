Kestel’de 4 Ekim ‘Dünya Hayvanları Koruma Günü’ çerçevesinde düzenlenen programla ilköğretim ve ana sınıfında okuyan öğrenciler, Belediye Başkanı Önder Tanır ile birlikte sokak hayvanları rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Kestel Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrenciler için etkinlik düzenledi. İlköğretim ve ana okul düzeyindeki yaklaşık 300 öğrenci, tedavi merkezine ziyarete gelerek merkezdeki candostlarıyla keyifli bir zaman geçirdi, veteriner hekimler eşliğinde besleme yaptı. Öğrencilere eşlik eden Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sokak hayvanları ve öğrenciler ile hatıra fotoğraf çektirdi ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

"Yaşam alanlarını korumak bizim elimizde"

Burada konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanr, "Hayvanların da can taşıdığı, insanlar gibi haklara sahip olması gerektiği herkesin kabul edebileceği bir gerçektir. Bizim inancımız gereği de hayvanlara duyarlı davranmak, onlara eziyet etmemek bir zorunluluktur. Birlikte doğayı paylaştığımız hayvanların, doğanın dengesinin korunmasında önemli bir yeri vardır. Dünyamız, bütün canlıların denge içinde yaşamasıyla güzelliğini devam ettirebilmektedir. Hayvan sevgisi insandaki yardımlaşma, iyilikseverlik ve sevgi gibi duyguları geliştirir. Hayvanları sevenler, insanları, tüm canlıları, dünyayı kısacası yaşamayı severler. Bizlere düşen ve yakışan, hayvanlara karşı sevgi ve şefkat duygularımızı canlı tutmak, onları korumak ve hayvan haklarına saygı duyulmasını sağlamak olmalıdır. Sadece bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım. Hayvanları bir gün değil, her gün sevmemiz ve korumamız, yaşam haklarına saygı duymamız lazım. Korumak yetmiyor, Allah’ın sessiz kullarını sevin ki yüce Rabbimiz de bizleri sevsin. Hayvanlara eziyet edenlere karşı duralım. Her canlının yaşam hakkına saygı duymak gerektiğini hatırlatarak 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nün kutluyorum. Umarım hepimiz dilsiz dostlarımıza sahip çıkarız. Sevimli dostlarımızın yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde’’ dedi.