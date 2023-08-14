Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Hürriyet Mahallesi’nde devam eden üstyapı bakım-onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan V. Subaşı, vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözmek için saha çalışmaya devam ettiğini dile getirdi. Ardından Bahçelievler Mahallesi’ne giden Başkan V. Subaşı, Uğur Mumcu Parkı’nda incelemelerde bulundu. Uğur Mumcu Parkı’nda son hızla çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan V. Subaşı, "Bahçelievler Mahallemizin kalbi Uğur Mumcu Parkı’nda çalışmalarımızın son aşamasına girmiş bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın ağaçların gölgesinde yürüyebileceği, oturup nefes alacağı, çocuklarıyla güvenli bir şekilde eğlenebileceği bu güzel alanın, şehrimize değer katması için çalışıyoruz’’ sözlerinde bulundu.

Bahçelievler’de devam eden bir diğer çalışma ise üstyapı bakım-onarım çalışmasını da yerinde inceleyen ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan V. Subaşı daha iyi bir Bilecik için çalışmaya devam ettiğini belirtti.