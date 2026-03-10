Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programı, ilçedeki mülki idare amirlerini ve yerel yönetim ve STK temsilcilerini bir araya getirdi. Yenidoğan Sosyal Tesisleri'nin huzurlu atmosferinde gerçekleşen buluşmada, Ramazan ayının getirdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu vurgulandı.

Protokolden tam katılım

İftar programına Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, kamu kurumlarının temsilcileri ve ilçe protokolünün önde gelen isimleri katılım sağladı. Ezanın okunmasıyla açılan oruçların ardından, konuklar samimi bir sohbet ortamında bir araya geldi.

Başkan Yeğin: 'Birliğimiz en büyük gücümüz'

Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe'ye hizmet eden tüm birimlerin uyum içerisinde çalışmasının önemine değindi. Başkan Yeğin, 'Ramazan'ın bereketini, ilçemiz için omuz omuza çalıştığımız kıymetli protokol üyelerimizle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sofralar sadece yemek değil, gönül birliği sofralarıdır. Rabbim birliğimizi daim, tuttuğumuz oruçları kabul eylesin,' ifadelerini kullandı.

Gönül birliği vurgusu

Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz da nazik daveti için Başkan Yeğin'e teşekkür ederek, ilçedeki huzur ve güven ortamının bu tür paylaşımlarla daha da güçlendiğini belirtti. Program, yapılan dualar ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.