Ümraniye Belediyesi, ilçede ikamet eden ve bu yıl ilk kez üniversiteyi kazanan 2 bin 997 Ümraniyeli gence 7 bin TL’lik eğitim desteğinde bulundu. Başkan İsmet Yıldırım, toplam 20 milyon 979 bin TL’lik desteğin öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Ümraniye Belediyesi, üniversite sınavını kazanarak kaydını yaptıran ve ikametgâhı Ümraniye’de bulunan öğrencilere 7 bin TL eğitim desteği sağladı. 1 Aralık’a kadar belediyenin resmi web sitesi üzerinden başvuru yapanlardan incelemeler sonucu 2 bin 997 öğrenci 7 bin liralık eğitim desteği almaya hak kazandı.

Devlet üniversitelerine ve vakıf üniversitelerini yüzde 100 burslu kazanmış lisans programlarında örgün öğretime yerleşen ve ikametgahı Ümraniye’de bulunan öğrenciler eğitim desteğinden yararlandı.

“Sözünü verdiğimiz gibi 7 bin lira hesaplarınıza yatırıldı”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eğitim desteği ile ilgili “Ümraniye Belediyesi olarak bu yıl ilk kez üniversiteli olan siz değerli kardeşlerimiz için 7 bin lira tutarında bir eğitim desteğinde bulunduk. Sözünü verdiğimiz 7 bin lira hesaplarınıza yatırıldı. Paranızı sağlıkla, güle güle harcayın. Derslerinizde başarılar diliyor ve belediye olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Hepinizi sevgiyle, gözlerinizden öpüyorum” dedi.