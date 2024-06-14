Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen ile birlikte Değirmenlikızık Dumlupınar İlkokulu’nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere karnelerini veren ve onlarla sohbet eden Başkan Yılmaz, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nı başarıyla tamamlayarak karnelerini alan öğrencileri kutladı.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gönlümüzde ve yaptığımız çalışmalar içerisinde çocukların yeri apayrı. Tüm öğrencilerimizi gösterdikleri azim ve çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Eğitim dönemi boyunca hep yanında ve destekçisi olduğumuz çocuklarımızı yaz tatilinde de unutmuyoruz. Çocuklarımız yaz tatiline mutlu bir başlangıç yapsınlar diye ‘Yıldırım’da Yaz Karne Şenliği’ düzenliyoruz. Tüm çocuklarımızı bir yılın yorgunluğunu atmaları ve eğlenceli anlar geçirmeleri için Yıldırım’da Karne Şenliği’ne bekliyoruz. Bursa’mız başta olmak üzere karne sevinci yaşayan şehrimizdeki tüm öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyorum” dedi.