Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi (MMO) iş birliğiyle hayata geçirilen Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi törenle açıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Öğrenciler Makine Hangarında bilimle buluşacak" dedi.

Kartal Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle Türkiye’nin geleceği gençler için hayata geçirilen Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi açıldı.

Kartal Yakacık Çarşı’da inşa edilen merkezin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş ve Tolga Demir, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tataroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyeleri Nazan Güneysu ve Bedirhan Berk Doğru, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan’ın yanı sıra Kartalın Mahalle Muhtarları ve Kartallı vatandaşlar katıldı.

“Bir hayalle başladık”

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bir hayalle başladı Makine Hangarı. Aslında bu hayali Kartal’daki annelere anlatmıştım. Onlara demiştim ki, çocuklarınızın ellerindeki akıllı telefonlarda oynadıkları oyunun nasıl yazıldığını onlara hayal ettireceğiz. 2030 yılına kadar yazılım ve kodlamayı içselleştirememiş bir toplumun geleceği nitelikli işgücünden uzaklaşmış ve beden gücü dışında kendisine iş bulmakta zorlanacak İnovasyondan yapay zekaya, dijital dönüşümden endüstriye kadar, o hep duyduğumuz sihirli kelimeler burada hayat bulacak" diye konuştu.

“Bir kuluçka merkezi”

Garajlarda başlayan start-up projelerinin nasıl yaygınlaştığını ve dünyaya örnek olduğunu hatırlatan Başkan Yüksel, “Filmlerde duyduğumuz ‘Oğlum çalışmaya garajda başladı, şimdi milyon dolarlık bir şirketi var’ dediğimiz şeyi, burada hayata geçirdik. Burası, gençlerin yeni buluşlarını geliştirilebileceği bir alan, onlara nefes aldıracak eğitmenlerin de içinde olduğu bir merkez. ABD’ye Çin’e yarışmalara katılan çok başarılı lise öğrencilerimiz var. Burası onların da yeni AR-GE yerleri.” dedi.

“Öğrenciler bilimle burada buluşacak”

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal’daki okullardan öğrencilerin düzenli olarak bu merkeze getirileceğini ve 4 aşamalı bilim parkurunda eğitim alacağını anlattı. Öğrenciler 30 kişilik gruplar halinde Makina Hangar-Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’ne gelerek, buradaki mühendislik uygulamaları hakkında bilgi alacak, Bilim Parkurunu tamamlayacak. Uygulamayı daha sonra İstanbul geneline yaygınlaştırılabilir. Yüksel konuşmasında, meslek liselerinin önemine de işaret ederek, sektörle öğrencilerin buluşması için buradan destek alınabileceğini ve ihtiyaç duyulan iş gücü potansiyeline burası üzerinden ulaşılabileceğini de ifade etti.