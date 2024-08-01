Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımının geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Belediyenin bütçesinin sadece binde 7’si kullanılabildiğine dikkat çeken Başkan Zeyrek, geçtiğimiz dönemde basketbol kulübüne 210 milyon TL harcandığını vurguladı. Başkan Zeyrek, “Ben şehrimde 147 tane köyde su yokken, 400’e yakın köyde internet ve telefon çekmezken, bu altyapıları yapmak yerine 250-260 milyon TL’yi basketbola harcamayı doğru bulmuyorum” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımının şehrin bir simgesi olduğunu belirterek, takımın devam edeceğini ancak maliyetlerin sponsorluklarla karşılanacağını söyledi. Gazetecilerin konu ile ilgili sorusunu yanıtlayan Başkan Zeyrek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz dönem basketbol kulübüne tam 210 milyon TL harcamış. Bizim de bu dönemde enflasyonla birlikte 250-260 milyon TL’lik bir para harcamamız gerekiyordu. Bu aslında bütçemizde olan bir para değil. Siz de biliyorsunuz bütçemizin sadece binde 7’sini harcayabiliyoruz. Bizden önceki başkan yalnızca müteahhitlere usulsüzlüklerle 10 liralık ihaleyi 12 liraya vererek, oradaki 2 lirayı basketbola, Manisa FK’ya harcamayı başarı sayan ve vatandaşına başarı gibi aksettiren bir başkandı” dedi.

PARASI MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN DEĞİL, SPONSORLARDAN ÇIKACAK Başkan Zeyrek, “Kendisi, kendi damatlarına gerek futbol kulübünde gerek basketbol kulübünde refah ve güzel hayatlar yaşatabilmek için Manisa Büyükşehir Belediyesinin 210 milyon TL’sini harcamıştır. Şimdi ben şehrimde 147 tane köyde su yokken, 400’e yakın köyde internet ve telefon çekmezken, bu altyapıları yapmak yerine 250-260 milyon TL’yi basketbola harcamayı doğru bulmuyorum. Benim yönetim anlayışımda böyle bir şey olmayacak. Sadece kendi damatlarını ve kendi şürekasını oyuncak haline getirebilmek için basketbol ve futbola bu şekilde para harcayan zihniyeti de buradan kınıyorum. Manisa basketbol takımı tabi ki devam edecek, etmelidir. Şehrin simgesidir, markasıdır. Bununla ilgili sponsorluk anlaşmaları yaptık. Bu sponsorluk anlaşmaları çerçevesinde Manisa basketbol takımı devam edecek. Hem de çok iddialı bir şekilde devam edecek. Ama bunun parası Manisa Büyükşehir Belediyesinden değil, sponsorların cebinden çıkacak” diye konuştu.

