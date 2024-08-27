Malatya Kent Konseyi yerel yönetimler ve sivil alan arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve ortak akıl mekanizmasının kent yönetiminde daha da işlevsel hale gelmesini sağlamak amacıyla istişare toplantıları düzenliyor.

MALATYA (İGFA) - Bu kapsamda Malatya’da çeşitli kademelerde görev almış kıdemli hemşerilerin görüş ve önerilerinin alındığı bir toplantı düzenlendi.

Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda düzenlenen istişare toplantısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Malatya Kent Konseyi Başkanı Sami Er, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan Batar ve kıdemli hemşeriler katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Hep birlikte Malatya olmak için varız. Hep birlikte Malatya’yı yönetmek için buradayız, sizlerleyiz. Sivil Toplum Örgütlerimiz ile Malatya’yı daha çabuk ayağa kaldıracağımıza inanıyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. İşlerin doğru ve sağlıklı bir şekilde yürümesi için istişare çok önemli. İstişarede hem rahmet hem bereket var. Sizlerin önerileri ile neler yapabileceğimizi konuşmak için bu toplantılar çok önemli. Çünkü bizler STK’larımızdan güç alarak yolumuza devam ediyoruz. Devletimiz tüm imkânları ile sahada bizlerde yapılan çalışmaları titizlikle takip ediyoruz” dedi.

Göreve geldiği günden bugüne Malatya Büyükşehir Belediye’sinin yapmış olduğu hizmetlere değinen Er, bu süreçte yapılan çalışmalara, rezerv alanları, yapımı biten ve teslim edilen TOKİ konutları, MASKİ çalışmaları ve kentsel dönüşümlere yönelik konular hakkında da bilgilendirme yaptı.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Dr. Hasan Batar, kentteki tüm paydaşları bir araya getirerek kente dair sorunların tespit edilmesi, bunlara dair önerilerde bulunulması ve bu yönde kararlar alınmasının yerel yönetimler açısından önemli bir projeksiyon oluşturacağını dile getirdi.

Programda söz alan kıdemli hemşeriler Malatya’nın daha çabuk toparlanması adına şehir planlaması, altyapı ve üst yapı çalışmaları, kentsel dönüşüm alanları, trafik sorunu, demografik yapılanma, eğitim, esnafın mevcut durumu gibi çeşitli konulara yönelik çözüm önerilerinde bulundular. Katılımcılar aynı zamanda belirli periyotlarda bu tarz toplantıların düzenlenmesinin kent yararına olacağını dile getirdiler.