Başkent EDAŞ bünyesinde faaliyet gösteren Başkent EDAŞ Spor Kulübü, formasını terleten 140’a yakın sporcu ile üst liglere futbolcu yetiştirmeye devam ediyor. Kulüp son olarak yetiştirdiği genç yetenek Mehmet Emir Aykan’ı Gençlerbirliği’ne transfer etti.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ (Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) bünyesinde faaliyet gösteren Başkent EDAŞ Spor Kulübü gençlerin spor ve eğitim alanında gelişimlerini desteklemek için faaliyetlerini sürdürüyor. Genç yeteneklere kendini geliştirme ve potansiyellerini açığa çıkarma imkanı sunan Başkent EDAŞ Spor Kulübü, Ankara’nın en köklü spor kulüplerinden biri olarak bu yıl 41. yaşını kutluyor.

Farklı yaş kategorilerinde liglerde gösterdiği başarıyı Türk futboluna kazandırdığı genç yeteneklerle taçlandırmaya devam eden Başkent EDAŞ Spor Kulübü, son olarak 11 yaşından beri formasını terleten genç yetenek Mehmet Emir Aykan’ı, Gençlerbirliği’ne transfer ederek üst liglere oyuncu yetiştirme geleneğini sürdürdü.

Başkent EDAŞ Spor Kulübü’nden yeni yıldız adayı

2010 yılında Diyarbakır’da doğan Mehmet Emir Aykan, 2022 yılında babasının tayini Ankara’ya çıkınca Başkent EDAŞ Spor Kulübü ile tanıştı. İdmanlarda gösterdiği başarıyla kısa sürede dikkatlerini üzerine çeken genç yetenek 11 yaşında ilk kez giydiği Başkent EDAŞ formasını uzun süre üzerinden çıkarmadı. U13 ve U14 takımlarında kaptanlık pazubandını takan Mehmet Emir Aykan 2 kez de şampiyonluk yaşadı. Üstelik kendinden 1 yaş üst grupta U15’te oynayan Aykan, 1 şampiyonluk daha kazanarak genç yaşta başarılarına başarı ekledi.

Son sezonunda 60 resmi maçta mücadele eden Mehmet Emir Aykan, stoper olarak savunma hattında ter dökmesine rağmen 20 gol atarak eşine az rastlanır bir performans sergiledi. Bu başarılı performansı da onu profesyonel takımların transfer listesine soktu. Türk futbolunun önemli kulüplerinin altyapıları tarafından yakından takip edilen Aykan, kulüplerin yaptığı anlaşma sonucunda Gençlerbirliği’ne transfer oldu.

"Yeni yıldızlar yetiştirmeye devam edeceğiz"

Başkent EDAŞ Spor Kulübü’nün Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji Bilgi Teknolojileri Başkanı Mehmet Fırat genç futbolcunun transferini ve kulübün başarılı performansını değerlendirdi.

Mehmet Fırat, “Başkent EDAŞ Spor Kulübü olarak bünyemizdeki 140’a yakın sporcuyla U-13’ten U-18’e kadar toplamda 6 yaş kategorisinde mücadele ediyor, Ankara ve ülke genelindeki turnuvalarda önemli başarılar elde ediyoruz. Bu sene de U14 takımımızın şampiyonluğu ile bir kupa daha kazandık. Yıllardır süren bu başarımızın arkasında ise altyapımızda yetişen ve Türk futboluna kazandırdığımız genç yetenekler yer alıyor. Bugüne dek Başkent EDAŞ Spor Kulübü forması giyen çok sayıda başarılı oyuncu şu anda Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig başta olmak üzere üst liglerde sahne alıyor. Mehmet Emir Aykan’ın Gençlerbirliği’ne transfer olması ile altyapımızın gücünü ve önemini bir kez daha göstermiş olduk. Önümüzdeki süreçte de yeni kupalar kazanmaya ve yeni yıldızlar yetiştirmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.