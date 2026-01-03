İnegöl'de Hamidiye Mahallesi Yaşam sokak üzerinde sokak lambalarının gündüz vakti yanması dikkatlerden kaçmazken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Lambaların saat 10.00'a kadar yanmasının israf olduğunu dile getiren vatandaşlar, elektrik dağıtım şirketi UEDAŞ'a yüklendi. Sokak üzerinde ikamet eden bir vatandaş, "Sokağımızda gündüz vakti sokak lambaları yanıyor. Bu israfın faturasını kim ödüyor? Arıza vardır diye düşündük ama uzun süredir takip ediyoruz. Saat 10.00 kadar sokak lambaları yanıyor. Bu konu da yetkililer harekete geçmeli ve bu israf önlenmeli" diyerek şikayette bulundular.

Kaynak: Haber Merkezi