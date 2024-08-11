Karesi’nin kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, su ve altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üreteceklerini ifade etti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın su ve altyapı sorununu çözmek için gerekli talimatları vermesinin ardından BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 20 ilçenin mahalle muhtarlarıyla buluşmaya devam ediyor. Daha önce Karesi merkez mahalle muhtarlarını dinleyen Başkan Öztürk, iki gün süren kırsal mahalle toplantılarında ilçenin ihtiyaç duyduğu hizmetler hakkında notlar aldı. BASKİ Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının da yer aldığı toplantıda bölgedeki yatırımların aralıksız olarak devam edeceği dile getirildi.

“HALKIMIZIN TALEPLERİ ÖNCELİĞİMİZ”

Balıkesir’in yıllardan beri çözülemeyen alt yapı sorunlarını kalıcı olarak gidermeyi amaçladıklarını ifade eden BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk “Karesi kırsal mahalle muhtarlarımızla verimli geçen bir toplantı yaptık. Kırsalda yaşanan sorunların takipçisiyiz. Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın su ve altyapıya dair ihtiyaçlarını bizlere iletiyorlar. Halkımızın talepleri bizim önceliğimiz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın, altyapı projelerinin hızla tamamlanması konusundaki talimatları doğrultusunda biz de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Su ve altyapı projelerinin hızlı bir şekilde tamamlayacağımızı muhtarlarımıza aktardık.” şeklinde konuştu.