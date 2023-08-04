Bursa Büyükşehir Belediyesi, ata sporlarını yaşatma konusundaki özenli çalışmalarına bir yenisini ekledi. Osmanlı sarayının başpehlivanı olarak tarihe altın harflerle yazılan Softaoğlu Mehmed Pehlivan, Demirci Mahallesi'ndeki mezarı başında yapılan dua töreniyle anıldı.

Bursa'nın sporda marka bir kent olma hedefi doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi önemli yatırımlara imza atıyor. Bu yatırımlar kapsamında, yağlı güreşten cirite, okçuluktan rahvana kadar tüm ata sporlarının yaşatılmasına öncelik veriliyor.

Softaoğlu Mehmed Pehlivan, 1786 yılında Bursa'nın Demirci Mahallesi'nde doğdu. 2 metreyi aşan boyu ve 200 kilograma yaklaşan kilosuyla devrinin en iri cüsseli pehlivanlarından biriydi. Osmanlı'nın ilk güreş tekkesi olan Bursa Atıcılar'da eğitim aldı ve kısa sürede II. Mahmud'un dikkatini çekerek saraya davet edildi. Çeşitli başarılar elde ederek "Saray Başpehlivanı" unvanını kazandı ve güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar bu unvanı taşıdı.

Büyükşehir Belediyesi, Softaoğlu Mehmed Pehlivan'ı anmak için her yıl düzenlenen güreş organizasyonunu geçtiğimiz yıl 29 yıl aradan sonra tekrar hayata geçirdi. Bu yıl da Yunuseli Havaalanı'nda düzenlenecek olan 15. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Güreşleri'ne yaklaşık 1600 pehlivanın katılması bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın tarihi ve kültürel derinliğine vurgu yaparak Softaoğlu Mehmed Pehlivan'ın önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi, ata sporlarının unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için özveriyle çalıştıklarını ifade etti. Pehlivanın torunu İbrahim Künhan da bu güreşleri daha önce kendilerinin yapmaya çalıştıklarını ancak beceremediklerini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Softaoğlu Mehmed Pehlivan, hayatını kaybettiği Demirci Mahallesi'nde dualarla anıldı. Geçen yıl düzenlenen organizasyon büyük ilgi görmüş, binlerce güreşsever etkinliğe katılmıştı. Bu yıl düzenlenecek güreşlerle birlikte Bursa'nın ata sporlarındaki önemi daha da vurgulanacak. Softaoğlu Mehmed Pehlivan, güreş tarihine altın harflerle yazılmış unvanları ve başarılarıyla hafızalarda yaşamaya devam edecek.