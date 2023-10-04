Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Orta Koridor güzergâhının kısa, orta ve uzun vadede geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde kararlı olduğuna dikkati çekerek, bunun sağlanması için de büyük projeler üstlenerek hem Orta Doğu hem de Afrika kıtasıyla ortak projeler geliştirmeye odaklanmış durumda olduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kazakistanın başkenti Astanada düzenlenen, 6ncı Uluslararası Kazakistan Ulaştırma ve Lojistik İş Forumuna katıldı.
Bakan Uraloğlu, ilk olarak Orta Asya'daki en büyük nakliye, lojistik hizmetleri ve teknolojileri fuarı olan 26ncı Uluslararası Translogistica Kazakistan-2023 Fuarı'nı gezdi ve yetkililerden ürün ve hizmetlere ilişkin bilgi aldı.
Fuar alanındaki incelemelerinin ardından forumda konuşan Uraloğlu, "Orta Koridorun önemli bir ayağını tamamlayan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin ulaşım alanında yeni bir dönemi başlattığını belirterek, Bu hat ile ülkemizden Batıda başta; Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupada birçok noktaya, Doğuda; İran, Afganistan ve Pakistana; Kuzeyde Rusyaya, Orta Asyada; Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çine karşılıklı yük trenleri işletiyoruz" dedi.
ÜLKEMİZ ORTA KORİDOR GÜZERGAHININ GELİŞTİRİLMESİNDE KARARLIDIR
Avrupa-Çin arasındaki ticaret değerinin 2022de 800 milyar doların üzerinde gerçekleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Bu hacim giderek artmaya devam ediyor. Gerek son dönemde yaşanan gelişmeler sebebiyle Kuzey Koridoru yerine Orta Koridoru kullanma isteği, gerekse giderek artan ticaret hacmi, Orta Koridorda yük taşımacılığı hacmini arttırmak için tarihi bir fırsat ortaya koymaktadır. Ülkemiz, Orta Koridor güzergâhının kısa, orta ve uzun vadede geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde kararlıdır. Bunun sağlanması için de büyük projeler üstlenerek hem Orta Doğu hem de Afrika kıtasıyla ortak projeler geliştirmeye odaklanmış durumdayız. Bir taraftan 2053 Ulusal Master Planımız doğrultusunda yatırımlarımıza devam ederken bir taraftan da Basra Körfezini Türkiye üzerinden Avrupaya ve Asyaya bağlayacak olan Kalkınma Yolu projesi ile ülkemizin ve keza Orta Koridorun yük potansiyelini arttırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
HALKALI-KAPIKULE ARASINDA YÜK TRENLERİ İÇİN SEYAHAT SÜRESİNİ YARIYA İNDİRİYORUZ
Türkiye'nin batı sınırına kadar olan mevcut demiryolu hatlarını rehabilite ederek hem yük hem de yolcu taşımacılığında ciddi kapasite artışları sağladıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu çerçevede İstanbulda çalışmaları devam eden Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresini yarıya indiriyor, hattın kapasitesini ise 4 katına çıkarıyoruz. Ülke olarak yeni projelerin yanı sıra var olan sistemlerin geliştirilmesi de gündemimizdeki yerini korumaktadır. Daha önce birçok toplantıda defaten değindiğimiz gibi, yük akışını yavaşlatan uygulamalara son vermek, dar boğazları çözmek ve tüm güzergâhın parçalarını adeta tek bir bütün halinde işletebilmek önceliklerimiz arasında yer almalıdır. Nitekim geçtiğimiz sene kasım ayında imzalanan, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan üzerinde Orta Koridorun geliştirilmesi ve darboğazların eşzamanlı olarak giderilmesi üzerine 2022-2027 Yol Haritası bu vizyonu birlikte paylaştığımızın belgesi niteliğindedir. Bunların takipçisi olmalıyız" dedi.