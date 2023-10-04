Millî Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'nın çevrim içi olarak yapılacağını duyurdu. Sınavla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için Bakanlık tarafından güncellenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu, resmi internet sitesinde yayımlandı.

Sınav başvuruları 25 Eylül tarihinde başladı ve son başvuru tarihi olarak 4 Ekim 2023 Çarşamba günü belirlendi. Başvurular, Türkiye saati ile 23.59'da sona erecek.

Sınavın gerçekleşeceği tarih ise 19 Kasım 2023 olarak belirlendi. Bu tarihte Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında sınav yapılacak. Çevrim içi sınav, hem yurt içinde hem de yurt dışında aynı gün ve saat diliminde gerçekleşecek.

Sınavda toplamda 100 soru sorulacak ve her soru için beşer seçenek bulunacak. Sınav süresi ise 135 dakika olarak uygulanacak.

Engelli adaylar için sınav tedbir hizmeti sunulacak ve sınav başvurusu esnasında sınav tedbiri talep eden adayların, engel türlerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle 11 Ekim 2023 ile 16 Ekim 2023 tarihleri arasında yeniden talepte bulunmaları gerekecek. Bu talepler https://basvuru.meb.gov.tr/ internet adresinden yapılabilecek.

Sınavın soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacak.

Son olarak, sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek. Bu tarih sonuçların açıklanacağı resmi kaynak olarak duyuruldu.