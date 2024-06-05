Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve yönetim kurulu üyelerini BGC’nin Basın Kültür Sarayı’ndaki merkezinde ziyaret etti.

Ziyarette, yargı-medya ilişkilerinin önemine değinen Başsavcı Solmaz, gelişmiş demokratik toplumlarda halkın hızlı ve doğru haber alma özgürlüğünün sağlanması için yargı ile basının iş birliği içinde çalışması gerektiğini söyledi.

Daha önce görev yaptığı tüm illerde basınla iş birliği içinde çalışmaya önem verdiğini ifade eden Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, “Halkın doğru bilgilendirilmesi çok önemli. Basının bu anlamda önemli bir rolü var. Bursa basını da bu kamusal görevini başarıyla sürdürüyor” dedi.

Bursa basınına ilişkin izlenimlerini de aktaran Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, sözlerini şöyle tamamladı;

“Bursa olarak bağımsız hareket edebilen, haber kalitesi açısından çok başarılı basın kuruluşlarına ve basın mensuplarına sahibiz. Bursa gazetecilik ve habercilik alanında gerçekten güçlü bir yapıya sahip. Başta etik değerler olmak üzere gazetecilik gelenekleri başarıyla sürdürülüyor. Bursa basınının entelektüel yapısı gerçekten diğer illere örnek olacak düzeyde. Örneğin adli haberlerde hukuki dil kullanımı çok önemli. Olayların doğru anlaşılması ve topluma doğru aktarılması noktasında adli haberlerde hukuki dil kullanımı önem taşıyor. Bursa basınının hukuki dili doğru kullanıldığına memnuniyetle şahit oluyoruz. Biz de basına hızlı ve doğru haber aktarılması konusunda hassas davranıyor ve basın mensuplarımızla iletişime önem veriyoruz.”

Ziyarette Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne, Bursa basınına ve Basın Kültür Sarayı’na ilişkin bilgi veren BGC Başkanı Nuri Kolaylı da, Anadolu’daki ilk matbaanın Erzurum’dan sonra Bursa’da kurulduğunu, ilk yerel gazetenin de Bursa Valiliği tarafından yayınlanan Hüdavendigar olduğunu anlattı.

Toplam 557 üyesiyle Türkiye’nin en güçlü basın meslek örgütlerinden olan Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin, Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına dernek” statüsünde çalıştığını ifade eden Kolaylı, Basın Kültür Sarayı’nın Bursa’ya kazandırılması sürecini de anlatarak, “Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak 1997 yılında satın aldığımız arsayı kat karşılığı müteahhide vererek Basın Kültür Sarayı’nın yapımını sağladık. Basın Kültür Sarayı bünyesinde mülkiyeti Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne ait olan Kültür Bakanlığı onaylı Bursa Basın Tarihi Müzesi, Nilüfer Sahnesi, Uğur Mumcu Etkinlik Salonu, BGC Merkezi, BGC Lokali, sergi salonları, Nilüfer Belediyesi’yle birlikte oluşturduğumuz Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi yer alıyor” dedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’a, Genel Başkanlığı’nı yaptığı Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na ilişkin de bilgi veren Kolaylı, bünyesinde 9 gazeteciler federasyonu, 86 gazeteciler cemiyeti ve basın meslek kuruluşunu barındıran TGK’nın, Türkiye’nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olduğunu kaydetti.

BGC Bursa Basın Tarihi Müzesi ve Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi’nin de gezildiği ziyarete Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın yanı sıra Başkan Vekili Fuat Kars, Başkan Yardımcıları Hakan Işıkkent ve Ahmet Akhan, Genel Sayman Tevfik Fikret Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Musa Öztürk, Enhar Güneş ve BGC Genel Sekreteri Sinan Tunç ile BGC İdare Müdürü Sedef Işıkkent katıldı.