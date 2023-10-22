Nilüfer Belediyesi stadyumunda oynayan maçta gol perdesi 2. Dakikada Sinan Yıldırım’ın attığı golle açıldı. 19. Dakikada defans oyuncusu Vedat Çıkın’la farkı ikiye çıkaran Nilüfer Belediyespor ilk yarının uzatma dakikalarında Zeynullah Türkay’la farkı 3’e çıkardı.

2. yarıda da etkili futbolunu sürdüren Bursa ekibi 85. Dakikada Emre Pehlivan’la bir gol daha bularak maçı 4-0 kazandı. Ligin 2. Haftasında 6 puana ulaşan Nilüfer Belediyespor +6 averajla liderlik koltuğuna oturdu.

3. lige çıkma mücadelesi veren Bursa ekibi, Batalla’nın teknik direktör olmasının ardından lige süper bir başlangıç yapmış oldu. Yeni statü gereği grubu lider tamamlayan ekip bu yıl play out maçları oynamadan doğrudan 3. Lige yükselecek.

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