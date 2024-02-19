Marmara Denizi’nin açıklarında, İmralı Adası’nın ise güneybatısında batan Batuhan A gemisindeki kayıp 5 mürettebatı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

14 Şubat günü sabah saatlerinde batan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 2 gün önce aşçı olarak gemide görev yapan Zeynep Kılınç’ın cansız bedeni, dalgıçlar sayesinde gemi içerisinde bulundu. Kayıp 5 mürettebatın arama çalışmaları ise 5. günde de aralıksız devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler karadan, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler ise hem havadan hem de denizden aramalarını sürdürüyor.