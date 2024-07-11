Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde, özellikle mısır ve diğer tahıl ürünlerinde büyük hasara yol açan batı mısır kök kurdu zararlısının tespiti ve popülasyon yoğunluğunu belirlemek amacıyla feromon tuzakları asma ve takibi çalışmaları devam ediyor.

Pehlivanköy ilçesinde, Amerika ve Avrupa’da mısır alanlarında yaygın olan ve dünya genelinde kalıcı olarak yok edilmesi mümkün olmayan batı mısır kurdu zararlısına karşı mücadele çalışmaları devam ediyor. Ülkeler, hatta kıtalar arasında kolayca yayılabilen batı mısır kök kurdunun, ilk tespit edilen yerlerde karantina tedbirlerinin alınması gerektiği, erginlerinin yüksek uçma kabiliyeti ve üreme gücüne sahip olduğu bildirildi.

Pehlivanköy Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personelleri, Batı Mısır kök kurdu zararlısı tespitini ve popülasyon yoğunluğunu belirlemek amacıyla mısır tarlalarına feromon tuzakları asılarak popülasyon takibi yapıldığı belirtildi.