Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 2024'ün başından beri altı kişide Batı Nil virüsü tespit edildiğini açıklaması, sivrisinek kaynaklı hastalıkla ilgili tartışma oluşturdu.ANKARA (İGFA) - Batı Nil vakalarının çoğu hafif seyrediyor ve grip benzeri semptomlara neden oluyor. Bunlar arasında ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, kusma, ishal veya döküntü yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 22 Ağustos Perşembe günü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, virüsün 2010'da Türkiye'de görülmeye başlandığı belirtilirken, "Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" ifadelerine de yer verilmişti.

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu'nun virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalık olduğunun altı çizilen paylaşımda, hastalığın genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamakta olduğu kaydedildi.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görüldüğü belirtilirken, yaklaşık bir haftada iyileşmenin beklendiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüs Enfeksiyonu için riskli ülkeler, Seyahat Sağlığı Merkezlerinden veya 444 77 34 nolu Seyahat Sağlığı Hattı'ndan ücretsiz öğrenebileceğini duyurdu.