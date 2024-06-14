Batı Anadolu Grubu şirketlerinden Batıbeton, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından çevre açısından en olumlu ve başarılı çalışmaların ödüllendirdiği Çevre Ödülü Yarışması’nda, üretim aşamalarındaki atık geri dönüşümü, atık suyu ve yağmur suyunun geri kazandırılmasına yönelik yaptığı çalışmalarıyla birinci oldu.

Kurulduğu günden bu yana üretim süreçlerini geliştirmeye odaklanan ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına devam eden Batı Anadolu Grubu şirketlerinden Batıbeton, güncel teknolojileri entegre ettiği çevreci üretim sistemleriyle hazır beton sektörüne örnek olmaya devam ediyor. Şirketin çevreci üretim sistemleriyle hazır beton sektöründeki etkilerini azaltmaya yönelik faaliyetleri karşılık buluyor.

Yapılan açıklamaya göre, şirket son olarak Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından çevre koruma ve yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarıyla öne çıkan sanayi tesislerine verilen ‘2023 Çevre Ödülleri’nde, geliştirdiği üretim prosesleriyle birincilik elde etti. Her yıl düzenlenen ödül töreniyle şirket yöneticilerine verilen ‘EBSO Çevre Ödülü’, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından çevreye olumlu katkı sağlayan ve çalışmaları ile başarı elde eden sanayi tesislerini ve bölgelerini teşvik etmek amacıyla veriliyor.

Üretim atıkları ve yağmur suyu dönüştürülüyor

Şirket ödül alan üretim tesislerindeki ‘Proses Atığı’, ‘Atık Su’ ve ‘Yağmur Suyu Geri Kazanım Sistemi’ ile üretimimde verim sağladı. Şirket üretim yöntemlerine entegre ettiği güncel teknolojiler ve üretim aşamalarında yaptığı geliştirmelerle geçen yıl 2 bin 500 ton atık beton çamuru azaltımı, 11 bin litre su tasarrufu sağladı. Öte yandan 8 bin 600 litre yakıttan tasarruf edildi ve böylece 22 bin 600 kilogram karbondioksitin de (CO2) atmosfere salınımı engellendi.

1986’dan bu yana üretim süreçlerini sürekli geliştiren ve çevreye olan sorumluluğunun bilincinde olarak sürdürülebilirliği her zaman ön planda tutan şirket, farklı sınıflarda yüksek kalitede beton üretimi yapıyor, gelişmiş Ar-Ge faaliyetleri ve 19 hazır beton tesisiyle bölgeye ve Türkiye ekonomisine katma değer ve istihdam sağlıyor.