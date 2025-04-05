Bu sezon yaşadığı ekonomik krize rağmen ligde tutunmayı başaran Bordo Beyazlılar, kalan son 5 haftada bir mucize gerçekleşmemesi durumunda sahaya prestij için çıkacak.

İbrahim Dağaşan’ın talebeleri bu kez Batman Petrolspor’a konuk olacak. Ligde oynanan 29 haftada 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan İnegölspor, bu maçlarda topladığı 32 puanla grupta 12. sırada yer alıyor. Küme düşme hattına 11 puan uzaklıkta bulunan ekibimiz, kalan haftalarda, ligde düşen ve play-off oynayacak takımların kaderini belirleyecek ekip olacak.

BATMAN PETROL NASIL BİR TAKIM?

Nesine 2. Lig Beyaz Grupta şampiyonluk mücadelesi veren konuk ekip, ligde oynadığı 29 maçta, 22 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Attığı 52 gole karşılık kalesinde 20 gol gören ekip, grupta 69 puanı bulunan Sarıyer’in ardından 68 puanla 2. sırada yer alıyor.

Bu sezon oldukça başarılı bir sezon geçiren Batman ekibi, 11 maçtır yenilmezken, bu maçların 9’unu kazandı, 2’sinde ise berabere kaldı.

Bu sezon kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 15 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alan ekipte, 12 golü bulunan Atabey Çiçek, 9 golü bulunan Mert Çapar ve 8 golü bulunan Omar İleri takımın en tehlikeli silahları arasında yer alıyor.

MAÇ NE ZAMAN, NEREDE?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 30. Hafta mücadelesinde Batman Petrolspor –İnegölspor arasında ki karşılaşma 6 Şubat Pazar günü saat 15.00’de Batman Yenişehir stadyumunda oynanacak.