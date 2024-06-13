Uluslararası yükseköğretim değerlendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) Etki Sıralaması (Impact Rankings) 2024 sonuçları açıklandı.

Üniversitelerin sürdürülebilir kalkınmaya yaptıkları katkı açısından değerlendirildiği "THE Impact Rankings 2024” sıralamasında Bahçeşehir Üniversitesi, Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik üniversiteler etki sıralamasında üç kalkınma amacında Türkiye birincisi, üç kalkınma amacında ise vakıf üniversiteleri arasında birinci oldu. Bu sonuçlarla sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik etki sıralamasında Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında ilk sırayı alan BAU, dünyada ise nitelikli eğitim sürdürülebilir kalkınma amacına katkı sıralamasında 18’inciliği elde etti.

Dünya üniversitelerini Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının (SKA) gerçekleştirilmesine yönelik katkıları ve oluşturdukları etki açısından değerlendiren, en bilinen ve itibarlı endeksin sonuçları kamuoyuna açıklandı. Bu yıl 125 farklı ülkeden 2 bin 152, Türkiye’den ise 100 üniversitenin verileri yönetim, öğretim, araştırma, sosyal etki ve amaçların gerçekleştirilmesi için sivil toplum kuruluşları, yerel- ulusal yönetim ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği açısından değerlendirildi.

2024 yılı Times Higher Education Impact Rankings sonuçlarına göre Bahçeşehir Üniversitesi, dünya sıralamasında iki bant birden yükselerek sosyal etki alanında 201-300 bandında yer alarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik katkıları ile dünyanın en etkili 300 üniversitesinden biri olarak değerlendirildi. Üç sürdürülebilir kalkınma amacında ise tüm projeler, etkinlikler, araştırmalar, eğitimler ve yayınlar ile dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 50 üniversite arasında yerini aldı.

Bahçeşehir Üniversitesi, THE etki sıralamasında dünyadaki 2 bin 152 üniversite arasında nitelikli eğitim amacında 18’inci, cinsiyet eşitliği amacında 26’ncı, barış, adalet ve güçlü kurumlar amacında ise 32’nci oldu. Amaçlar için ortaklıklar ve eşitsizliklerin azaltılması amacında dünya sıralamasında 101-202, sanayi, yenilikçilik ve altyapı amacında ise 201-300 bandında yer aldı.

BAU Türkiye’de birinci sırada

THE Etki Sıralaması 2024 sonuçlarına göre, Bahçeşehir Üniversitesi Türkiye’den listeye veri girişi yapılan 100 üniversite arasında büyük başarı gösterdi. Devlet ve vakıf üniversitelerinin yer aldığı sıralamada BAU, cinsiyet eşitliği, barış, adalet ve güçlü kurumlar amacı ile amaçlar için ortaklık kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Nitelikli eğitim amacı, eşitsizliklerin azaltılması amacı ve sanayi, yenilikçilik ve altyapı kategorilerinde vakıf üniversiteleri arasında birinciliği alan BAU, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik etki sıralamasında Türkiye vakıf üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldı.

Hatipoğlu: “Sürdürülebilir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”

BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, THE etki endeksi sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bahçeşehir Üniversitesi olarak, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik katkılarımızın, ulusal ve uluslararası alanda takdir görmesi bizleri gururlandırıyor. 2024 - Times Higher Education Dünya Üniversiteleri Etki Endeksi’nde elde ettiğimiz başarılar, üniversitemizin değerlerine ve misyonuna olan bağlılığımızın da bir göstergesidir. Üniversite olarak sürdürülebilirlik felsefesini eğitim, araştırma, yönetim, özel sektör ve kamu iş birliklerinin odağına yerleştirdik. Elde ettiğimiz başarı da sürdürülebilir kalkınmaya olan tutkumuzun somut bir çıktısıdır. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve ekip arkadaşlarımın azim ve gayretleriyle elde ettiğimiz bu başarıların, gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum. Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.”