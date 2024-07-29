İklimlendirme sektörünün önde gelen firmalarından Baymak, 55’inci yılını kutluyor.

1969 yılında faaliyetlerine başlayan ve 2013 yılı itibarıyla iklimlendirme sektöründe Avrupa’nın ilk üç şirketi arasında yer alan BDR Thermea Group bünyesine katılan Baymak, 55’inci yaşını kutluyor. İstanbul’daki toplam 60 bin metrekare alan üzerine kurulu iki üretim tesisinde çevre dostu iklimlendirme cihazları üreten şirket, yaygın hizmet ağıyla Türkiye’nin her noktasına ulaşıyor. Toplam 500’den fazla çalışanı, 600’ün üzerindeki bayisi, 2 bin 100’den fazla satış noktası ve 300’ün üzerinde yetkili servis noktası bulunan şirket, 65 farklı ülkeye ihracat da yapıyor.

Geçen yılı yaklaşık yüzde 65’lik büyüme ile kapatan şirket, 2023’ü klimada yüzde 30, kombide yüzde 20, ısı pompasında yüzde 50 ve su ısıtıcıları grubunda yüzde 80’in üzerinde bir büyüme ile tamamlamış durumda. Ayrıca 2030 dünya vizyonunda diğer elektrikli ısıtma sistemleri ile fosil yakıtlı kazanları geride bırakacağı öngörülen ısı pompasında da geçen yıl yüzde 52 oranında büyüme yakaladı.

Bu performansı önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi hedeflediklerini söyleyen Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, “55 yıldır, sürdürülebilir bir dünya için iklimlendirme sektörünün üzerine düşen sorumlulukların bilincinde bir şirket olarak, geleceğin teknolojisiyle ısıtma soğutma alanında yenilikçi çözümler üretiyoruz. Geride bıraktığımız yarım asrı aşan sürede, enerji dönüşümünün liderliğini üstlenme vizyonumuzla, iklimlendirme sektöründe adımızın üst sıralara yazılmasından gurur duyuyoruz. BDR Thermea Group’un parçası olmaktan aldığımız güçle üretimden hizmete, teknolojiden topluma katkıya kadar her alandaki sürdürülebilir stratejimizle gelişiyor ve büyüyoruz. Önümüzdeki dönemde de hedeflerimiz doğrultusunda sektörümüzde katma değer üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”

"Sırada yeni yatırımlar var"

Önümüzdeki dönemde gerek pazarlama gerekse üretim yatırımı planlamalarını kademeli olarak hayata geçirerek, pazarın büyümesine katkı sağlayacaklarının altını çizen Özcan, “Bu kapsamda, üretim tesisimizde yeni boyler hattı için yatırım yaptık. Yeni yatırımımızı 2025 yılı içerisinde ile devreye alacağız. Emayeli ve emayesiz olmak üzere 2 ayrı ürün için montaj hattı olacak. Böylece mevcut üretim kapasitemize 175 bin adete eklemeyi planlıyoruz. Bununla birlikte yaklaşık 140 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca bayi yapılanmamızda var olan sistemi daha da güçlendirerek, hizmet kalitemizi bir üst düzeye taşıyacağımız yeni bir sisteme geçeceğiz” dedi.

"Sürdürülebilir bir dünya için çevreye duyarlı üretim"

İklim krizinin etkileri ve pahalı enerji tüketimine alternatif çözümler sunmaya odaklanan şirket, sürdürülebilirlik kapsamında hatlarının bir kısmında doğalgaz yerine elektrik kullanmaya hazırlanıyor. Böylelikle şirketin daha az karbon ayak izi bırakacağını söyleyen Özcan, BDR Thermea Group’un sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda çevreye duyarlı yöntemlerle üretim yaptıklarına dikkat çekerek, “Geleceğin iş dünyasında, tedarik süreçlerinin izlenebilir olmasının, sürdürülebilirlik anlamında kritik rol oynayacağının da bilincindeyiz. Değer zincirimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip tedarikçilerimizle kalite ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir süreç yürütüyoruz.” dedi.

Isıtma ürün yelpazesinde yoğuşmalı kombi, duvar tipi ve yer tipi yoğuşmalı kazan, merkezi sistem kazan brülör, radyatör, oda termostatı, vana ve genleşme tanklarını ürün gamında bulunduran Baymak; soğutma alanında ise duvar ve salon tipi split klimalar, multi split klimalar ile sektörün en geniş ürün portföyüne sahip şirketleri arasında yer alıyor. Öte yandan Baymak yeşil enerji kaynaklarını kullanarak, enerji tüketimini optimize eden ‘çevre dostu’ bir yaklaşımla ‘Baymak Green House’ konsepti ile bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Isı pompası, güneş kolektörü, pv panel, araç şarj istasyonu ve boyler ürünlerini kullanarak, havadan ve güneşten gelen enerjiyle evlerde ısıtma, soğutma, sıcak su sağlayabilen ‘Baymak Green House’ konsepti ile geleceğin ‘akıllı ev’lerini de tüketicilerle buluşturuyor.

Eşitlikçi ve kapsayıcı şirket kültürü

Cinsiyet ve fırsat eşitliği de şirketin öncelikli konuları arasında yer alıyor. Tüm çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini ele alırken eşitlikçi ve kapsayıcı bir yaklaşım benimsediklerine de değinen Özcan, şöyle devam etti: “Şirket çalışanlarımızda kadın – erkek eşitliğini önemsiyor buna göre aksiyon alıyoruz. Şu anda yöneticilerimizin yüzde 44’ü kadın çalışanlardan oluşuyor. Çalışan kadınların oranını artırmak da öncelikleri hedeflerimizden. Öte yandan önem verdiğimiz diğer bir konu ise eğitim. Baymak Akademi’nin gücünü kullanarak sektörde sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin getireceklerini de düşünerek teknik donanıma sahip ve hizmet sürecinde yüksek memnuniyet odaklı bir çalışan profili oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”