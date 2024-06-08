Emekliler için kurban bayramı ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu.

10 Haziran itibariyle bayram ikramiyelerini alacak olan emeklilerin maaşları 9 günlük tatil sonrası ödenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini açıkladı.

"Emekliler müjde bekliyor"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı“Emeklimiz müjde bekliyor ama iktidar emekli ve memurlarımızı açlık ve yokluğa mahkum etmeyi sürdürüyor. İktidarın gereken tüm tedbirleri alıp emeklilerimize en azından bayram öncesinde, reva gördüğü açlık sınırı altındaki maaşlarını vermeli” ifadelerini kullandı.