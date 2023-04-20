Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre: İnegöl, Bursa ve Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde bayram boyunca yağış bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin taporuna göre yarın ve Ramazan Bayramı’nda bölgede yağış bekleniyor. İnegöl, Bursa ve Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.

Bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise düşerek, mevsim normallerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışlı havanın ise öğleden sonra ve akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.