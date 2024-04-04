Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş tarafından yapılan duyuruda Mezarlıklar hattınıın Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacağı belirtildi.

Yapılan duyuru şöyle;

"Aşağıda belirtilmiş olan hatlar sadece 09.04.2024 ve 12.04.2024 (09.04.2024 ve 12.04.2024 tarihleri dahil) tarihleri arası çalışır.

Bu hatlarda çalışan araçlar yolcuları ücretsiz taşırlar.

KESTEL İSTASYONU – ERDOĞAN KÖY MEZARLIĞI

Güzergah: Kestel İst. – Erdoğanköy Mezarlığı

• Araçlar Kestel İst. hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu alırlar, Erdoğanköy Mezarlığına kadar yolcu indirmesi yapmazlar.

• Araçlar Erdoğanköy Mezarlığı hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu indirmesi yaparlar, Kestel İst.’ a kadar yolcu almazlar.

Kestel İstasyonu: 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 -17:15

Erdoğan Köy Mezarlığı: 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30

EMEK İSTASYONU – HASKÖY MEZARLIĞI

Güzergah: Emek İst. – Korupark Kavşağı – Mudanya Yolu – Bademli Kavşağı – Hasköy – Hasköy mezarlığı

• Araçlar Emek İst. hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu alırlar, Hasköy Mezarlığına kadar yolcu indirmesi yapmazlar.

• Araçlar Hasköy Mezarlığı hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu indirmesi yaparlar, Emek İst.’ a kadar yolcu almazlar.

Emek İstasyonu: 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15

Hasköy Mezarlığı: 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30

KENT MEYDANI – HAMİTLER KENT MEZARLIĞI

Güzergah: Kent Meydanı – Ulubatlı Hasan Bulvarı – İzmir Yolu – Yeni Mudanya Yolu – Filament Kavşağı – Kavaklı Cad. – Albayrak Cad. – Hamitler Kent Mezarlığı Dönüş (aynı)

• Araçlar Kent Meydanı hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu alırlar, Hamitler Kent Mezarlığına kadar yolcu indirmesi yapmazlar.

• Araçlar Hamitler Kent Mezarlığı içindeki güzergahı dolaşıp yolcu alırlar ve indirirler.

• Araçlar Hamitler Kent Mezarlığı hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu indirmesi yaparlar, Kent Meydanına kadar yolcu almazlar.

Kent Meydanı: 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15

Hamitler Kent Mezarlığı: 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30"