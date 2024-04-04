Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi Burulaş tarafından yapılan duyuruda Mezarlıklar hattınıın Ramazan Bayramı'nda ücretsiz olacağı belirtildi.
Yapılan duyuru şöyle;
"Aşağıda belirtilmiş olan hatlar sadece 09.04.2024 ve 12.04.2024 (09.04.2024 ve 12.04.2024 tarihleri dahil) tarihleri arası çalışır.
Bu hatlarda çalışan araçlar yolcuları ücretsiz taşırlar.
KESTEL İSTASYONU – ERDOĞAN KÖY MEZARLIĞI
Güzergah: Kestel İst. – Erdoğanköy Mezarlığı
• Araçlar Kestel İst. hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu alırlar, Erdoğanköy Mezarlığına kadar yolcu indirmesi yapmazlar.
• Araçlar Erdoğanköy Mezarlığı hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu indirmesi yaparlar, Kestel İst.’ a kadar yolcu almazlar.
Kestel İstasyonu: 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 -17:15
Erdoğan Köy Mezarlığı: 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30
EMEK İSTASYONU – HASKÖY MEZARLIĞI
Güzergah: Emek İst. – Korupark Kavşağı – Mudanya Yolu – Bademli Kavşağı – Hasköy – Hasköy mezarlığı
• Araçlar Emek İst. hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu alırlar, Hasköy Mezarlığına kadar yolcu indirmesi yapmazlar.
• Araçlar Hasköy Mezarlığı hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu indirmesi yaparlar, Emek İst.’ a kadar yolcu almazlar.
Emek İstasyonu: 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15
Hasköy Mezarlığı: 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30
KENT MEYDANI – HAMİTLER KENT MEZARLIĞI
Güzergah: Kent Meydanı – Ulubatlı Hasan Bulvarı – İzmir Yolu – Yeni Mudanya Yolu – Filament Kavşağı – Kavaklı Cad. – Albayrak Cad. – Hamitler Kent Mezarlığı Dönüş (aynı)
• Araçlar Kent Meydanı hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu alırlar, Hamitler Kent Mezarlığına kadar yolcu indirmesi yapmazlar.
• Araçlar Hamitler Kent Mezarlığı içindeki güzergahı dolaşıp yolcu alırlar ve indirirler.
• Araçlar Hamitler Kent Mezarlığı hareketinden sonra diğer duraklarda sadece yolcu indirmesi yaparlar, Kent Meydanına kadar yolcu almazlar.
Kent Meydanı: 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:15 – 16:15 – 17:15
Hamitler Kent Mezarlığı: 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30 – 16:30 – 17:30 – 18:30"