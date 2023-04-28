Millet İttifak’ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu İnegöl’de miting gerçekleştirdi.

Yoğun yağış altında gerçekleşen miting Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti.

Miting sonrası MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram ise sosyal medya hesabından kalabalığın diğer şehirlerden taşındığını iddia ederek “Bugün çevre il ve ilçelerimizden özellikle Isparta, Yalova, Balıkesir, İzmir, İstanbul ve Ankara'dan güzide şehrimiz İnegöl'e köfte yemek için gelen misafirlerimize afiyet olsun demek istiyorum. Taşıma suyla değirmen dönmez. 14 Mayıs akşamına selam olsun.” İfadelerini kullandı.