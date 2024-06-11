Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Yangın saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Türkmenli köyü yakınlarında başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.