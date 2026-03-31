Tekirdağ'da sahilde hareketsiz halde bulunan bir yunus balığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yenice Sahili'nde kıyıya vurduğu belirlenen yunus balığıyla ilgili olay yerinde inceleme başlatıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim ve su ürünleri mühendislerinin de katıldığı incelemede, yunusun ölüm nedenine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Yapılan kontrollerin ardından ölü yunus balığı, gömülmek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.