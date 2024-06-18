İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinin üçüncü gününde 824 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, ️1327 kişinin ise yaralandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz RADAR ile GECELERİ de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam ediyor.

Bayram tatilinin 3. günü 17 Haziran 2024 Pazartesi günü 24 saatlik sürede:

-824 trafik kazası meydana geldi.

-6 kişi maalesef hayatını kaybetti.

-1327 kişi yaralandı.

-375311 araç denetlendi.

-23857 araca hız ve radar işlemi,

-26786 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 22 kişi hayatını kaybetti. 4043 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması.

Lütfen aşırı hız yapmayalım.

Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.