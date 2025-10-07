Bayrampaşa’da seyir halinde alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangın, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Ulaştırma Kavşağı Gaziosmanpaşa istikametinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 TA 197 plakalı bir araç seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Araçtan inen sürücü çevredeki vatandaşların da yardımıyla yangını söndürmeye çalıştı. Alevler kısa sürede büyüyüp tüm aracı kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Öte yandan aracın alev topuna döndüğü anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.