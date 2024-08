Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri

Kuruluşu: 2006

Kurucuları: Andre “Dr. Dre” Young ile Interscope-Geffen-A&M başkanı Jimmy Iovine

Alanı: Ses, Çevrimiçi müzik ürünleri ve tüketici elektroniği

Ürün: Kulaklık

Konum: Culver City, California

Çalışan Sayısı: 700 (2014 İtibarıyla)

Resmi Web Sitesi: https://www.beatsbydre.com/

Beats Hakkında Bilgi

Amerika Birleşik Devletleri’nin California ve Culver City kentinde kurulan Beats Electronics, ses ürünleri üretip bu ürettiği ürünleri pazarlamakta olan başarılı bir şirkettir. 700 den fazla çalışanı olan (2014 itibarıyla) bu şirket ürünlerini dünya genelinde pazarlıyor. Beats şirketinin kurucuları Rapçi ve hip hop yapımcısı Andre “Dr. Dre” Young ile Interscope-Geffen-A&M başkanı Jimmy Iovine’ dir. Şu an ise şirketin başında Ian Rogers (CEO) ile Matthew Costello (COO) Bu şirket 2014 Yılında Apple tarafından satın alınarak Apple bünyesine dahil olmuştur. Kurulduğu günden bugüne kendini fazlasıyla geliştiren Beats Electroincs, şuan en çok tercih edilen markalardan birisi ve müşterilerinin yüzünü her ürününde güldürmeyi başarıyor. Aynı zamanda Beats Music ve MOG Technologies şirketi Beats’ in yan kuruluşlarıdır.

Beats Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri

