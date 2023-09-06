Hamilelik başladıktan sonra ebeveynlerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de bebeğin cinsiyetidir. Hamileliğin 16. Haftasından itibaren ultrason muayenesi ile bebeğin cinsiyeti net olarak görülmektedir. Daha erken dönemlerde de tam emin olunmasa da bazen cinsiyet anlaşılabilmektedir. Ev ortamında da bebeğin cinsiyetini öğrenmek amacıyla yapılan bazı testler bulunmaktadır. Bunlardan son zamanlarda en popüler olanı annenin idrarı yoluyla yapılan cinsiyet belirleme testidir. Bu test bazı ülkelerde kullanılsa da bazıların yasaklanmıştır. Bu test yardımıyla ebeveynler beklemek zorunda kalmadan hamileliğin 10. Haftasında bebeğin cinsiyetini öğrenebilmektedirler.

Evde gerçekleştirilen bu testte büyük bir oranla doğru sonuç alınmaktadır. Bu test şu şekilde gerçekleşmektedir. Test kabına annenin sabahki ilk idrarı konulup beklenmektedir. 10 dakika beklemenin sonucunda test kabındaki renk yeşile dönerse bebeğin cinsiyeti erkek demektir eğer turuncuya dönerse bebek kız olacak demektir. Bu sayede ev ortamında çok kısa sürede bebeğin cinsiyetini öğrenmiş olursunuz. Bu her ne kadar pratik bir yöntem olsa da hamileliğin ilk zamanlarında bu test yardımı ile bebeğin cinsiyetini öğrenmek bazı sorunlara neden olabilir. Yani bebek istenmeyen bir cinsiyet de olursa aile bebeği aldırmak isteyebilir. Bu yüzden bu tarz olaylarla karşılaşmamak için bazı ülkeler bu test yöntemini yasaklamışlardır.

Ülkemizde bu testler yasaklı olmadığı için bulunabilmektedir. Bu testin yararlı olabileceği konulardan bir tanesi de cinsiyetle geçebilecek kalıtsal hastalıklar erken dönemlerde öğrenilip önlem alınabilir.