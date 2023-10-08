İnegöl'de bebek ölümden döndü
Kurşunlu mahallesinde meydana gelen olayda evin balkonundan düşen bebek ağır yaralandı.
Olay Kurşunlu mahallesinde meydana geldi. Evin ikinci katı balkonunda oynayan 1 yaşında Han A., korumalıklardan sarkınca boşluğa düştü. Ağır yaralanan bebek, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.