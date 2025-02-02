Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde bu yıl 20’nci kez gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Bebek, Çocuk Hazır Giyim & Çocuk İhtiyaçları Fuarı - Junioshow’da 2025 İlkbahar-Yaz sezon trendleri tanıtıldı. Fuarda, küresel markaların yanı sıra yurt içinden de satın alma grupları yer aldı. Katılımcılar, Bursa’nın hazır giyim sektöründeki üretim gücünü yakından tanıma fırsatı bulurken, birçok firma yeni ticari anlaşmalara imza attı.

Junioshow Fuarı’na Çekya’dan katılan sektör temsilcisi Ljubov Stojka, Türk ürünlerini incelemek ve ticaret geliştirmek için Bursa’da bulunduğunu belirterek, "Prag’da çocuk giyim üzerine çalışıyorum ancak piyasamızda çok fazla Türk malı yok. Bu fuar sayesinde birçok firmayla tanıştım ve buradaki ürünleri çok beğendim. Buradaki ürünleri Çekya pazarına sunmak istiyorum" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Muhammed Mildo ise Junioshow’a önceki yıllarda da katıldığını belirterek, "Bu fuarda firmalar yeni ürünlerini sergiliyor. Bizim için yılki fuar çok daha verimli geçti. Çeşit çok fazla ve modeller oldukça farklı. Burada 4 firmayla sözleşme ve satın alma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Sırbistan’dan fuara katılan sektör temsilcisi Biljana Susic de Junioshow sayesinde Bursa’yı tanıdığını ve Bursa’nın tekstil sektöründe öncü bir şehir olduğunu ifade etti. Susic, "Bursa’yı ve buradaki tekstil sektörünü çok beğendim. Önceki yıllarda da Junioshow’a katılmıştım. Bundan sonra da fuara her yıl gelmeyi düşünüyorum. Birkaç firmayla sözleşme imzaladık, görüşmelerimiz oldukça olumlu geçti" açıklamasında bulundu.

Junioshow, katılımcı firmaları da Ayfi Bebe Firmasının sahibi Rıdvan Güler, "Sektörümüz dünyada bilinen bir yapıya sahip. Junioshow, bu yıl daha butik bir konsept ile gerçekleşti. Verimli bir fuar organizasyon oldu. Bu fuarın gelişmesi Bursa için önemli, çünkü farklı ülkelerden iş insanlarını burada bir araya getirmek, şehrimiz için ticaret ile birlikte büyük bir tanıtım imkânı sunuyor. BTSO’ya, KFA Fuarcılık ve BEKSİAD’a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Divonette firmasının sahibi Ömer Yıldız ise Junioshow’un 20’nci kez düzenlendiğini belirterek, "Junioshow, yeni yüzüyle farklı bir mekânda, dinamik bir şekilde gerçekleşti. Bu yıl BTSO, KFA ve BEKSİAD’ın organizasyonda daha titiz çalıştığını görüyoruz. Gelen tüm ziyaretçiler sektör temsilcisi ve ürünlere olan ilgileri yüksek. Bu da fuarın başarısını gösteriyor" dedi.

Doğru Bebe firma temsilcisi Mohammed Sekou Sesay, "İlk gün iş görüşmelerimizi yaptık, ikinci gün siparişlerimizi oluşturduk ve fuar boyunca müşterilerimizle değerlendirmelerde bulunduk. Junioshow, Bursa’nın uluslararası alanda tanıtımını da sağlayan bir fuar. Gelecek organizasyonlara da katılmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

BTSO öncülüğünde KFA Fuarcılık tarafından 2025 yılındaki ilk fuar olarak düzenlenen Junioshow, sektör temsilcilerinin yoğun katılımıyla tamamlanırken, Bursa’nın tekstil üretim gücünü ve ihracat potansiyelini bir kez daha uluslararası vitrine taşıdı. Fuarda ayrıca trend alanı ve tasarım atölyesi ziyaretçilerin beğenisini kazandı.