Karanlık ve gizemli geçmişiyle gerçekten ürküten bir yer var. Bahsettiğimiz yer, La Isla de Las Munecas (Bebekler Adası). Ağaçlara sokulmuş veya dalına asılmış, eski ve çürüyen bebeklerle dolu bir ada, düşüncesi bile ürkütücü.

Bebekler Adası Don Julian’ın Başyapıtı

Bebekler Adası’nın hikayesi, Don Julian’ın hikayesiyle yakından ilgilidir. Meksika’da bir kasaba olan Xochimilco’lu olan Don Julian, 20. yüzyılın ortalarında karısını ve ailesini terk edip Teshuilo Gölü’ndeki bir adada tek başına yaşamaya başladı. Buraya taşındıktan kısa bir süre sonra ürpertici bir şeye rastladı, gölde boğulmuş bir kız çocuğunun cesedi. Ayrıca kız çocuğunun yanında (muhtemelen ona ait olan) bir oyuncak bebek buldu.

Don Julian, oyuncak bebeği aldı ve ölen kızın ruhunu yad etmek amacıyla bir ağaca astı. Bu andan itibaren kendini adanın bekçisi olarak gören adam, tek oyuncak bebeğin yeterli olmadığını düşündü. Takip eden 50 yıl boyunca, çeşitli yerlerden topladığı oyuncak bebekleri ağaçlara asmaya devam etti. Çöplerden, kanallardan ve hatta zamanla oyuncak bebek bağışı yapan insanlardan topladıklarıyla adayı günümüzdeki haline getirdi. Bazı bebekler bir bütün olarak asılıyken, bazıları da parçaları kayıp olduğu için başsız veya gövdesiz olarak asılıydı.

Tüm bu eylemler psikolojik olarak sağlıklı birinin yapacağı şeyler gibi görünmüyor ve aslında gerçekliğiyle ilgili de bazı şüpheler var. En büyük soru işareti ise boğularak öldüğü iddia edilen kız hikayesinin gerçek olup olmadığı. Don Julian’ın terk ettiği ailesi de dahil olmak üzere birçok kişi, ölü kızın tamamen hayal ürünü olduğunu düşünüyor. Kızın var olup olmadığı bilinmiyor ancak net olan şey şu ki, Don hayatının büyük bir bölümünü ona adamıştı. Hatta Don Julian’ın ölümü bile kızın ölümüyle aynıydı.

Bir Bebek Koleksiyoncusunun Ölümü

Don Julian 2001 yılında vefat etti. Cesedi, Don’un “kızı bulduğunu iddia ettiği kanalda” boğulmuş olarak bulundu. Her ikisi de benzer şekilde hayata gözlerini yummuştu. Bu olayın üzerine binlerce turist bölgeye akın etmeye başladı. Dünyanın birçok yerinden oyuncak bebekler getirip ağaçlara astılar. Hala günümüzde Don Julian ve kız çocuğunu (gerçek olsun veya olmasın), oyuncak bebekler asarak onurlandırmaya ve ruhlarını yad devam ediyorlar.