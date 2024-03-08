Uzmanlar bu rahatsızlığı kesin bir nedene bağlamamakla beraber genel olarak annenin hamileliği sırasında karından alabileceği bir darbenin ya da bebeğin anne karnındaki duruş şeklinin boyun eğriliğine neden olabileceğini belirtmişlerdir. Bu nedenle gebelik döneminde annenin karnını beklenmedik darbelerden mutlaka koruması gerektiğini belirtmişlerdir.



Doğumdan sonra da yeni doğan bir bebeğin başını dik tutması çok zordur ve başları iki yana düşmektedir. Bu durumda bebek hangi tarafta rahat ediyorsa ona göre bir duruş belirler. Uzun süre bu duruş şeklini değiştirmeyen bebeklerde boyun eğriliği hastalığının ortaya çıkması muhtemeldir. Hatta bebeğin rahat ettiğini düşünen anne ve baba bu yüzden bu hastalığın ortaya çıkmasında ve erken teşhis konmasında geç kalmaktadır. Peki bir anne ya da baba bebeğinde boyun eğriliği rahatsızlığının oluştuğunu nasıl anlayabilir?

Bebeklerdeki Boyun Eğriliğinin Belirtileri?

Bebeğin rahat ettiği pozisyonda uzun süre yatması sonucu oluşabilen boyun eğriliğinde ilk ve en önemli belirti bebeğin boynunun sağında ya da solunda oluşan şişkinliktir. Uzun süre o yöne yatan bebeğin boyun kaslarında bir şişkinlik oluşur. Nadiren de olsa bu şişkinliğin boynun iki tarafında da oluştuğu görülmektedir. Bazen de bu şişkinlik bebeğin yanağında ortaya çıkar. Anne baba bu şişkinliği fark ettiği anda bebeğini bir uzmana kontrol ettirmelidir. Bu belirtiler çoğunlukla bebeğin ilk bir ayında ortaya çıkar.

Bebeklerde Boyun Eğriliği Tedavisi

Nedeni tam olarak ortaya konamayan bebeklerde boyun eğriliği tedavisi kolay olan bir rahatsızlıktır. Bu hastalığın giderilmesinde kullanılan en etkin tedavi metodu ise fizyoterapidir. Torticollis adı da verilen boyun eğriliğinde bebeğe uygulanan etkin bir fizik tedavi ile hastalık çok büyük bir oranda kesin olarak giderilmektedir. Burada önemli olan bu fizik tedavi terapilerinin mutlaka bir uzman eşliğinde yapılmasıdır. Ayrıca bebeklerde boyun eğriliği tedavisi için erken teşhis çok önemlidir. Geç kalan bir tedavide fizyoterapi ile tedavi her zaman kesin çözüm olmamaktadır. tedavisinde fizik tedavi egzersizlerinin başarı oranı oldukça yüksektir. Özellikle 1 yılı aşkın bir süre sonunda fark edilen boyun eğriliğinde ameliyatla tedavi yöntemi kullanılır ve bu yöntemle de bebek rahatsızlıktan büyük bir oranda kurtulur.