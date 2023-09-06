Bebeklerde emzik kullanımının faydaları olduğu kadar sakıncalarıda vardır. Bebekler doğduklarında yapabilecekleri tek hareket emmektir. Ancak emzik kullanımı ile çene yapısı gelişerek daha güçlü bir yapıya sahip oldukları gibi emziği aramak ve onu tutmak gibi başka becerilerin gelişmesinde de emzik yardımcı olmaktadır. Ancak bebeklerde uzun süre emzik kullanımı sakıncalı bir durumdur. En geç iki yaşına kadar emzik kullanımı durudurulmazsa bebeklerde diş ve çene bozuklukları oluşur. Ayrıca oluşan çene bozukluğu yüz tipine de yansımaktadır. Çok uzun süre emzik kullanan çocuklarda kulak ve burun hastalıklarının daha çok görüldüğü belirtilmiştir.

Emzik Kullanırken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekir?

Emzikler alt çeneye doğru genişleyen bir tabana sahip oldukları için bebek ve çocukların yutmalarına engel olur. Burun deliklerini kapatmayacak şekilde yapılmarı sayesinde de rahat nefes almayı sağlar. İki tür emzik vardır. Kauçuk yapıda olanlar ve silikon maddesinden yapılanlar. Kauçuk emzikler silikona göre daha dayanıklıdır. Diş çıkartan çocuklarda darbelere karşı dayanıklıdır. Ancak suyu emdikleri için çabuk bozulurlar. Silikon emzikler ise plastik yapıları gereği suyu emmezler ve çabuk bozulmazlar. Ancak diş çıkartan bebeklere karşı diş darbelerine ve sürtmelere dayanıklı değildir. Damaksız emzikler ise anne memesini andırdığı için bebekler tarafından daha kolay kabul edilir. Ancak uzun süreli kullanımda damak yapısını bozabilirler. Damaklı emzikler ise ağız yapısıyla tam bir uyum halindedir. Bu sebeple uzun süreli kullanımda bile diş yapısında bozulma meydana getirmezler.

Emzik Alışkanlığı Nasıl Önlenir?

Bebekleri emziksiz uyutmak çok zor olabilir. Bu sebeple uzun süreli kullanımlar için diş ve çene yapısını bozmayacak uygun ve kaliteli emziklerin kullanılması gerekir. bebekler için kendi yaşlarına uygun emzik seçimi hem sizi hem de onu rahatlatacaktır. Emzik kullanımını artık bırakma vakti geldiğinde ise bu durum için biraz zorlanabilirsiniz. Emziği şekerli şeylere batırarak vermek aslında çocukta emzik emmeyi daha tatlı hale getirir. Bu nedenle emziği bala, şekere veya reçele batırmamanız gerekiyor. Emzik emmeyi bırakmak için küçük çocuklarda emziği vermek yerine yiyebileceği başka meyve veya sebze vermeyi denemelisiniz. Büyük çocuklarda ise emzik emmeyi bırakması gerektiğini önce tatlılıkla anlatmalısınız. Daha sonra yaşıtı diğer arkadaşlarının emzik emmediğini söylemeli ve göstermelisiniz.

Emziğin Temizlenmesi

Sürekli olarak emziğin yere düşmesi mümkündür. Bebeğiniz uyuduğunda ağız kasları gevşeyeceği için emzik yere düşerek bakteri veya mikrop kapabilir. Kauçuk emzikler özel bir madde ile sterilize edilebilir. Plastik emzikler ise kaynamış su içinde temizlenebilir. Emzikleri yıkamak yerine sürekli olarak yapıldığı maddeye göre hijyenik haline getirmeniz bebeğinizin sağlığı açısından çok önemlidir.