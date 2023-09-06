Konak, özellikle yeni doğan bebeklerde görülen, saç derisinin bulunduğu yerde ortaya çıkan deri döküntüsü olarak tanımlanabilir. Konuyla ilgili herhangi bir bilginiz yok ise gözle görülebilen bu deri döküntüleri sizi korkutabilir, ancak konak korkulacak bir rahatsızlık olarak ortaya çıkmamaktadır.Yeni doğanlarda konak oluşumu, saç derisinin bulunduğu alanda kendiliğinden ortaya çıkan koruyucu bir tabaka gibi alanı kaplayan döküntülü deridir. Herhangi bir hastalık, alerji ya da hijyenik olmayan ortamdan kaynaklanmadığı bilinen konak oluşumu, zararsız ve geçicidir.En çok merak edilen soru bebeklerde konak kaşıntı yapar mı sorusudur. Eğer görülen deri döküntüleri ve kabuklaşma konak ise kesinlikle kaşıntı ve kızarıklık yapmaz cevabı verilebilir. Konak görüldükten sonra kesinlikle zorlayarak ya da sert darbelerle deri üzerindeki kabuğun kaldırılmaması gerekmektedir.

Konak Tedavisinde Uygulanacak Yöntemler

Konak, kuru deri döküntüsü ve saç derisindeki kabuklşama olduğu için öncelikle bölgenin yumuşatılması ve nemlendirilmesi gerekmektedir. Krem, yağ, zeytinyağı, badem yağı, nemlendirici kremler bölgeye sürülerek alanın yumuşatılması sağlanabilir.Uygulanan yumuşatma işleminden sonra yine yumuşak yapılı bebek diş veya saç fırçaları ile konak oluşan alanın alından enseye doğru fırçalanması önerilmektedir. Bu aşama banyo sırasında da yumuşak hareketlerle yapılabilir.Kremler ve yağlar dışında, yüksek nemlendirme özelliğine sahip içerikleriyle bebeklerde konak şampuanı da kullanılabilir. Normal bir saç şampuanı gibi kullanılan bu özel şampuanlar, yıkama sırasında konak olan bölgede 3-5 dakika bekletildikten sonra durulanır.

Konak Tedavisi Sonrası Hastalığın Takibi

Evde uygulanan yumuşatma, nemlendirme, tarama işlemleri düzenli olarak uygulandığında konak, 2-3 hafta içerisinde azalarak yok olmaktadır. Eğer bu süre içerisinde deri dökülmesinde azalma ya da mevcut kalın deri tabakasında yumuşama ve kendiliğinden ayrılma olmuyorsa bölge takip altına alınmalıdır.Kabukların altında kaşıntı ve kızarıklık belirtileri ortaya çıkıyorsa, deride akıntı hatta kanama oluşuyorsa, döküntülü bölgede ısı artışı hissediliyorsa, acil olarak konunun uzmanı bir doktorun görüşüne başvurulması gerekmektedir.

Bebeklerde kaşlarda konak oluşumu da normal karşılanmaktadır. Ancak konak olan düşünülen deri döküntülerinin kaşlara, kulaklara, yüze hatta vücuda yayılma gösteriyor ise gözlemlenen deri döküntüsü ve kabuklaşmasının konak olmadığı bilinmelidir.

Konak Oluşumunu Azaltmak veya Engellemek Mümkün

Kendiliğinden oluşan ve doğal olarak görülen konak oluşumunun tedavisi yapılıp derinin temizlenmesinin ardından konak oluşumunun engellenmesi için bazı hususlara dikkat edilmesi yeterli olacaktır.Aslında bebeklerde ve yetişkinlerde konak tedavisi ve konak oluşumunun engellenmesi işlemleri benzerdir. Kimyasal içermeyen bir şampuan ile saçların yıkanması, yıkama öncesi saç derisini nemlendirecek yağların kullanılması, konak oluşumunun tekrarını önleyecektir.Saç derisine konak şampuanı, nemlendirici kremler ya da yağların, yumuşak hareketlerle masaj yapılarak bir süre yedirilmesinin ardından 10-15 dakika kadar bekletilmesinden sonra yıkama aşamasına geçilmesi, kuru derilerin yumuşamasını ve temizlenmesini kolaylaştıracak bir uygulama şeklidir.