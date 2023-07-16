Yaz aylarında güneşten korunmak için sürülen güneş kremleri ile bebeğinizi kremlemeyi düşünmemeniz gerekiyor. Öncelikle bebeklerin derisi ile sizin deri özellikleriniz bir değildir. Çok daha hassas ve zedelenebilen bir yapısı olması nedeniyle bebeklerin cildi sürülen kremleri emmeyebilir. Emilemeyen kremler deri üzerinde ağır tepkimelere neden olara istenmeyen hastalıklara sebep olabilir. Güneş kremleri yetişkinler ve çocuklar için ayrı olarak üretilse de aslında ikisinde de temel maddeleri aynıdır. 6 aylıktan küçük bebeklere ise uzmanlar kesinlikle güneş kremi sürmeyi önermiyor. Bebekleri güneşten korumak için mümkünse güneşe hiç çıkarmamayı sağlamalısınız. Zorunlu kalınan durumlar için uzun kollu ve terletmeyen kıyafetler tercih etmeli ve mutlaka şapka takmalısınız.

Bebekler Güneşten Nasıl Korunur?

Bebekler için güneş kremi uygulamadan önce mutlaka doktordan izin almanız gerekiyor. Doktor tavsiyesine göre uygun güneş kremi almalısınız. güneş kremini tüm vücuda sürmeden önce küçük bir alana uygulayarak bir tepki oluşup oluşmadığına bakmalısınız. Ancak 6 aylıktan küçük bebekleri mümkün olduğu kadar güneşe çıkarmamanız gerekiyor. Bebeğinize uzun kollu, ince, terletmeyen kıyafetler seçmelisiniz. Güneşe çıkılmasa bile dışarıya çıkarken bebeğe mutlaka güneşi yansıtacak şapka takılmalıdır. Bebeğin şapkasının tüm kafasını ve ensesini kapattığından emin olmanız gerekiyor. Dışarıdayken bebeğin terleyerek su kaybetmesini önlemek için sıvı tüketimini desteklemeniz gerekiyor. Bebeklerinizi direkt olarak kesinlikle güneşe maruz bırakmamalısınız.

Bebekler İçin Güneş Kremi Var Mı?

Bebekler için üretildiklerini iddaa eden güneş kremleri piyasada bulunur bunlar bebekler için zararlı olan çeşitli maddelerin içermediğini söyleyen güneş kremleridir. Ancak markası ve fiyatı ne olursa olsun tüm güneş kremleri kimyasal madde içeriyor. Bebekler için oldukça zararlı olan bu kremleri kullanmak yerine doğal yollardan korunmayı tercih etmelisiniz. Hem kendinizi hem de bebeklerinizi güneş kremi ile korumak yerine doğal süt ve balzamları tercih ederek cilt kanserine ve diğer deri hastalıklarına karşı korumuş olursunuz. Öncelikle bebek ve çocuklar için üretilmiş güneş kremlerinin içeriğinde kullanıma uygun olduğun yazıyor. Ancak tüm bebekler için aynı alerjik tepkimeyi vermeyeceği belli bir durumdur. Bu sebeple bu güneş kremlerine güvenmemeniz gerekiyor. Ayrıca bebek ve çocuklar için güneş kremi kullanmak birçok ülkenin tavsiye etmediği bir durumdur.

Güneş Kremlerinin Zararları

Doğal maddelerden yapılmış güneş koruyucusu bulmak zor olabilir. Üstelik doğal koruyucuların fiyatları çok pahalı olabilir. Bu nedenle pek çok insan güneş kremini doğrudan alarak kullanır. Ancak güneş kremleri ağır kimyasallardan yapılıyor. İnsan üzerindeki etkilerinin çoğu henüz açıklanmasa da bilinenleri hiç de masum değil. Güneş kremlerinin içinde bulunan maddeler çocukların erken ergenliğe girmelerine neden oluyor. ayrıca kanserden korunmak için sürülen bu kremler paraben içerdiği için kanser tehlikesi bulunduruyor. Güneş kremi alacaksanız mineralli olanından almalısınız. Bebek ve çocuklar için ise bu kremleri kullanmamalısınız.