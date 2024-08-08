Özellikle yüksek sıcaklığın nemle birleştiği kentlerde, bebekli aileler de klima kullanımında endişe yaşıyor. Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.Özge Yendur, “Uygun kullanım koşulları olmak şartıyla, bebekli odalarda klima kullanımının zararlı değil. Ortalama 24 derece ve 45-65 nem aralığında klima kullanımının bebekli odalar için uygun” dedi.

Havalandırma önemli

Klimanın standart bakımlarının yapılması ve bebeğin üzerine doğrudan hava akımının verilmemesi gerektiğinde dikkat çeken Dr. Yendur, “26 dereceye kadar olan sıcaklık, klimalı oda için uygun bir derece. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri de nem. 45-65 nem aralığına dikkat edilmediğinde kuru havada hissedilen sıcaklık düşer, bebeğin üşüme ihtimali artar. Uygun sıcaklık ve nem ve 2-3 saatte bir havalandırılan oda ile bebeğin konforlu bir uyku geçirmesini sağlayabilirsiniz. Temiz hava dolaşımı, solunum yolu hastalıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynar. Nemlendiriciler veya su kapları kullanarak nem seviyesini dengelemek, bu riski azaltabilir” diye konuştu.

Kansızlık olan bebeklere 26-27 derece uygun

Dr.Özge Yendur, ülkemizde genel olarak hafif kansızlık sıklığının yüksek olduğuna değinerek, “Özellikle kansızlık görülen bebeklerde 26-27 santigrat dereceye ayarlanmış bir klima, bebekler için daha da uygun olabilir, çünkü bebekler yetişkinlere göre daha düşük sıcaklıklarda rahatsız olabilirler. Klimaların doğrudan bebeğin üzerine hava üflemesi, bebeğin vücut sıcaklığını hızlı bir şekilde düşürebilir ve hipotermi riskini artırabilir. Ayrıca, doğrudan hava akımı, bebeklerin hassas ciltlerinde kuruluk ve tahrişe neden olabilir. Geceleri devamlı çalıştırılma söz konusu ise ince bir pike tarzı örtü ile çocuğun üstü örtülebilir” şeklinde konuştu.

Klimaların kullanma talimatlarına uygun üretici firmalarının önerdiği şekilde düzenli bakımın ihmal edilmemesinin önemine değinen Yendur, şu bilgileri verdi: “Hava filtrelerinin temizlenmesi, alerjenlerin ve mikroorganizmaların yayılmasını önler. Yapılan araştırmalar, düzenli bakım yapılan klimaların, özellikle astım ve alerji gibi solunum yolu hastalıklarının önlenmesinde etkili olduğunu gösteriyor. Bu adımlara özen gösterildiğinde küçük çocukların da bulunduğu bir odada klimanın güvenli ve sağlıklı bir şekilde kullanımını sağlayabilirsiniz. Klimalar, doğru kullanıldığında, sıcak yaz günlerinde miniklerimiz ve ailelerimiz için büyük bir rahatlık sağlar ve sağlıklı bir iç ortam oluşturur.”