A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Bedirhan Bülbül, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nın rüya takımına seçildi.

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın rüya takımı belli oldu. Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) YouTube kanalının üzerinden yapılan ‘Rüya Takım’ oylamasında A Milli Erkek Voleybol Takımı’ndan Bedirhan Bülbül rüya takıma seçildi. Yapılan oylamalar sonucunda kullanılan oyların yüzde 50’sini alan Bedirhan Bülbül, ‘En İyi Orta Oyuncu’ seçildi.

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın rüya takımı şu şekilde:

Pasör: Marcin Janusz (Polonya)

Pasör Çaprazı: Lukasz Kaczmarek (Polonya)

Smaçörler: Wilfredo Leon (Polonya), Daniele Lavia (İtalya)

Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül (Türkiye), Norbert Huber (Polonya)

Libero: Pawel Zatorski (Polonya)