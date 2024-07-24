İnegölspor’umuz, iç transferde kaleci Bekir Sevgi ile sözleşme yeniledi



Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Volkan Kardaş, takım kaptanlarımızdan kaleci Bekir Sevgi ile sözleşme yenilediklerini belirterek, “İç transfer çalışmalarımıza hayırlısıyla başladık. İlk iç transferimizde takım kaptanlarımızdan kalecimiz Bekir Sevgi ile oldu. İnşallah hep beraber güzel bir sezon geçiririz. Anlaşmanın hem Bekir kardeşimize hem de camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İç ve dış transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zaman içerisinde anlaşmaya vardığımız oyuncularımızı kamuoyu ile paylaşacağız.”

Kaleci Bekir Sevgi ise “Yuvada kaldığım için mutluyum. İnegölspor’umuzu daha iyi noktalara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”ifadelerini kullandı.