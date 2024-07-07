2024 yılının ilk yarısında kredi hacmi yüzde 18.6 artarken, ikinci çeyrekte beklenen yavaşlama gerçekleşti. Haziran sonu itibarıyla ihtiyaç kredisinde bileşik ortalama faiz oranı yüzde 74.6'ya, ticari kredide ise yüzde 61.1'e yükselerek TL kredilerinin ivmesi ikinci çeyrekte azaldı.

Bankacılık sektörü, tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları hacmini yılın ilk altı ayında yüzde 19.70 büyüterek 3 trilyon 195 milyar liraya çıkarırken, toplam ticari kredi hacmi yüzde 18.4 artarak 10 trilyon 609 milyar liraya ulaştı. Döviz kredilerinde ise dolar cinsinden ilk çeyrekte yüzde 4.6, ikinci çeyrekte ise yüzde 12.4 artış görüldü, ancak haziran ayında alınan ek tedbirlerle artış yüzde 0.7'ye kadar düştü.