Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hilmi Gözlükaya, toplumda sık rastlanan hastalıklardan biri olan bel fıtığının tedavisinde bilimsel olmayan yanlış uygulamaların, kalıcı hasarlara ve felç gibi hastalıklara sebep olabileceğini söyledi.

Bel fıtığında erken teşhisin, kişinin normal yaşantısına kısa sürede dönebilmesi için çok önemli olduğunu belirten Medical Park Ordu Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hilmi Gözlükaya, bel fıtığı ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Toplumda sık rastlanan hastalıklardan biri olan bel fıtığının tedavisinde, bilimsel olmayan yanlış uygulamaların, kalıcı hasarlara ve felç gibi hastalıklara sebep olabileceğini belirten Uzm. Dr. Gözlükaya, “Bel fıtığı olan kişilerin büyük bir kısmı hastalıkları konusunda maalesef yeterli bilgi ve bilince sahip değiller. Bazı hastalar uzun süreler ağrı içinde kıvranırken, doktora gitmek yerine hiçbir bilimselliği olmayan bir takım yöntemlere başvuruyorlar. Bel ağrılarından kurtulmak için kulaktan dolma bilgilerle yapılan bu yanlış uygulamalar geri dönüşü olmayan ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Biz uzmanlar bel fıtığının erken teşhis ile basit bir tedavi sonucu iyileşmesi mümkün iken bilinçsizce yapılan uygulamalar sonucu felç gibi geri dönüşümsüz hasarlar oluşan hastalarla sıklıkla karşılaşmaktayız” dedi.

“Bel ağrısı deyip geçilmemeli”

Çoğu kişinin sağlıklarının değerini ancak onu kaybettikten sonra anladığını ifade eden Uzm. Dr. Gözlükaya, “Bütün hastalıklarda olduğu gibi bel fıtığına yakalanmamak için de gerekli tedbirler alınmalıdır. Bunun için ağır kaldırma, ters bir hareket yapma, ani bir zorlama, uzun süre stres ve gerginlik yaşamak gibi bel fıtığına neden olabilecek faktörlerden kaçınmak gerekir. Bel ağrıları olan kişilerin yüzme, yürüme, hafif koşu ve bisiklete binme gibi sporları yapmalarında fayda vardır. Fazla kilosu olan kişiler bu kilolarını vermelidirler. Hareketsiz bir yaşam tarzından kaçınılması gerekir. Sağlıklı iken bel kaslarını güçlendirmek için yapılan egzersizler çok faydalıdır. Fakat bunları yapmak bel fıtığı olmayacağımız anlamına gelmez. Genetik faktörler, kişiye ait durumlar da bu hastalığın oluşmasında rol oynar” şeklinde konuştu.

“Uzun süre geçmeyen ağrılara dikkat edilmeli”

Her bel ve bacak ağrısının fıtık anlamına gelmediğini vurgulayan Uzm. Dr. Gözlükaya, “Bu ağrılar çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Uzun süren ve geçmeyen ağrılar, uyuşukluğun ve güçsüzlüğün giderek artması, idrar ve dışkı kaçırma gibi durumlar olayın ciddi boyutlara ulaştığını düşündürür. Bir uzmana başvurmak yerine bel çektirme, bardak çekilmesi, sert zeminde sırt üstü yatmak, bele sülük yapıştırılması gibi bilim dışı uygulamaların fıtık tedavisinde hiçbir yeri yoktur ve bu uygulamaların kimi zaman kişide geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabileceğini unutmayın” ifadelerine yer verdi.