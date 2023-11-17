Sağlıklı beslenmek için neler yapmalıyız ?

Öncelikle işlenmiş gıdaları tamamen hayatımızdan çıkarmak gerekiyor. Bununla bilikte tatlı tüketimini de haftada tam 1 defaya düşürmek gerekiyor. Ayrıca her gün 30 dakikalık egzersiz veya yürüyüş yapmakta oldukça fayda vardır. 3 ana öğün 2 ara öğüne düşürün bu şekilde devam edin. Kalsiyum içeren besinler tüketmeye çalışın. Her sabah kalkınca 2 bardak ılık su veya yeşil çay için.

İncecik Bir Bel İçin Kür Yapmak İçin Gereken Malzemeler

1 adet salatalık

3-4 dal semizotu

1/2 adet kabak

1 fındık büyüklüğünde taze zencefil

1 t.k bal

1 ç.b kadar su veya maden suyu (Blender ile oluşturulacaktır)

1 hafta boyunca gece ara öğünü olarak tüketebilirsiniz.