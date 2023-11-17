Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ilçesindeki yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. Yağmursuyu inşaatını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediyeleriyle uyum içinde çalıştıklarını belirterek, "Kararlılıkla çalışarak Orhangazi'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek istiyoruz" dedi.

Bursa'nın 17 ilçesinde olduğu gibi Orhangazi'de de, ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar geniş bir yelpazede önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi'deki yağmursuyu inşaat çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Ulusu ile birlikte yağmursuyu inşaatının detaylarını yerinde inceledi.

Başkan Aktaş, BUSKİ aracılığıyla Bursa'nın dört bir yanında önemli altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiğini vurgulayarak, suyun daha etkin ve tasarruflu kullanılmasına yönelik projelerin yanı sıra, kayıp kaçakların önüne geçilmesi ve yağmur sularının şehre zarar vermemesi için önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Orhangazi ilçesindeki 6 yıllık süreç içinde 95 kilometre şebeke hattı, 128 kilometre içme suyu hattı, 27 kilometre kanalizasyon, 14 kilometre yağmur suyu hattı döşendiğini açıklayan Başkan Aktaş, ayrıca sel ve su baskınlarına karşı bin 200 metre dere temizliği gerçekleştirildiğini belirtti.

Aktaş, Orhangazi'nin içme suyu ihtiyacını karşılamak adına 8 adet içme suyu deposu inşa ettiklerini ve atık su arıtma tesisi kapasitesini artırarak doğaya deşarj edilen atık suları arıttıklarını dile getirdi. Orhangazi'deki yeni yağmursuyu inşaatının detaylarına da değinen Başkan Aktaş, toplam maliyeti 1 milyon TL olan projenin, Hürriyet Mahallesi ve Tekke Mahallesi'ndeki önceki yağmur suyu hatlarının deşarjını sağlayarak bölgenin rahatlamasına katkı sağlayacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Orhangazi'de yaptığımız yatırımlarla bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Yerel yönetimlerle uyum içinde çalışarak, ilçenin altyapısını güçlendiriyor ve sürdürülebilir kalkınma için önemli adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.