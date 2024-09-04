Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kapadokya’nın merkezi Nevşehir için önemli hedefleri ve hayalleri olduğunu belirterek, “Bütün bunları yapabilmemiz için vatandaşlarımızın daha fazla duasına, daha fazla sevgisine ihtiyacımız var. Halkımızın duası ve sevgisi ile besleniyoruz.” dedi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, Kahveci Dağı’nda Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen rekreasyon alanı çalışmalarını ve Kayaşehir ve çevresinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen proje çalışmalarını inceledi.

Her iki alanda da sürdürülen çalışmalar hakkında Başkan Yardımcıları ve teknik personellerden bilgiler alan Başkan Arı, Kayaşehir’deki incelemeleri sırasında ‘Kayseri Radar’ adlı haber sitesinin sosyal medya hesapları için bir röportaj verdi. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan programın sunucusu Salih Zeki Çetin’in sorularını cevaplandıran Arı, Dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir ile ilgili bilgiler vererek burada gerçekleştirecekleri çalışmaları anlattı.

Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir’in kısa sürede Kapadokya bölgesinin en çok ziyaret edilen noktası olacağını ve buranın Nevşehir’in kaderini değiştireceğini ifade eden Arı, “Nevşehir için bizim çok büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. Bütün bunları yapabilmemiz için vatandaşlarımızın daha fazla duasına, daha fazla sevgisine ihtiyacımız var. Halkımızın duası ve sevgisi ile besleniyoruz. Halkımız sevgisini ve duasını bizden eksik etmediği müddetçe bizde onlara vefa borcumuzu ödeyecek ve asla onların sevgisine, teveccühüne ihanet etmeden şehrimize hak ettiği hizmetleri birer birer kazandıracağız. Ekonomik bir sıkıntı çekmeden, ekonomik bir sıkıntıyı bahane etmeden çalışacağız. Bütün belediyeler ekonomik sıkıntıdan yakınırken biz hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyoruz ve tüm sıkıntılarımızı halkımızın duası ve sevgisi ile aşıyoruz. “ diye konuştu.