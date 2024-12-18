Videoda, temizlik işçisinin sokak hayvanlarıyla kurduğu dostane ilişki büyük takdir topladı. Çocukluğundan bu yana hayvanlarla iç içe olduğunu belirten Serdal Aydın, köpeklerin insanlara zarar vermediğini, aksine dost canlısı olduklarını vurguladı. Aydın, "Çocukken çobanlık yaptım ve her zaman hayvanları besledim. Köpekler asla insanlara zarar vermez, bu köpek de bana yaklaşarak oyun oynamak istedi. Oynamak istiyordu, hava soğuktu, üşüyordu, ben de onunla vakit geçirdim" dedi.

Çalıştığı meydanda sürekli köpeklerle karşılaştığını ve onları sevdiğini belirten Aydın, köpeklerin onları tanıdıkça daha yakın davrandıklarını ifade etti. Sokak hayvanlarına olan ilgisi olan Aydın, başkalarına da hayvanlara karşı sevgi ve saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Temizlik işçisinin sokak hayvanlarına duyduğu ilgi, sosyal medyada büyük beğeni topladı ve pek çok kişi, işçinin yaklaşımını örnek alması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA