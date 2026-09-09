

Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin zanlı Cemil Koç'un (38) da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.



Bugün karar bekleniyor

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanık Cemil Koç hakkında, ‘kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘şantaj' suçlarından ise toplamda 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılma talebini yineledi.



Bugün karar bekleniyor

Öte yandan, davanın bugün görülen duruşmasında, mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor. Duruşma, tarafların mütalaaya karşı karşı beyan ve savunmalarının alınması ile devam ediyor.

Kaynak: İHA